.com - Allievi / Due turni al fischio finale della prima fase provinciale

Le prime classificate di ogni girone accederanno allaregionale, le altre disputeranno un campionato a livelloVALLESINA, 4 novembre 2024 – Siamo oramai alle battuteper le qualificazioni allaregionale. 180 minuti di gioco per conquistare il primo posto in classifica ed in nessun girone ancora la matematica dà la certezza per il passaggio del turno. Ricordiamo che le prime classificate di ogni girone, e qualche seconda, accederanno allaregionale, le altre disputeranno un campionato a livelloseconda. Moie Vallesina RISULTATI E CLASSIFICA dopo la sesta giornata Girone 5 7° GIORNATA – Jesina – Le Torri Castelplanio 2-1, Sassoferrato Genga – Fabriano Cerreto 2-6, Moie Vallesina – Cupramontana 11-1 8° GIORNATA – Cupramontana – Fabriano Cerreto 5-6, Jesina – Sassoferrato Genga 3-5, Le Torri Castelplanio – Moie Vallesina da disputare (6 novembre) Classifica – Moie Vallesina 21; Fabriano Cerreto 18; Sassoferrato Genga 12; Le Torri Castelplanio 7; Cupramontana 6; Jesina 4 Girone 6 7° GIORNATA – Monserra – Jesina Aurora 0-1, Borghetto – Ostra 3-1.