Agatha All Along | un altro personaggio Marvel amato dai fan era nei piani

Uno dei personaggi secondari più amati dell’era Disney+ delCinematic Universe stava quasi per intraprendere un viaggio lungo la Witches’ Road.Allaveva già un cast di stelle, con Kathryn Hahn e Aubrey Plaza affiancate da Patti LuPone, Joe Locke, Sasheer Zamata, Ali Ahn e Debra Jo Rupp. Pare che ci fosseroper aggiungere Patty Guggenheim a quel gruppo, riprendendo il ruolo di Madisynn da She-Hulk: Attorney at Law. Se hai visto She-Hulk, sicuramente ricordi Madisynn. Probabilmente la ricordi anche se non hai visto la serie TV diShe-Hulk. Madisynn è diventata uncomico amatissimo e ha dato vita a un meme virale nel 2022. È senza dubbio uno dei personaggi più popolari del MCU degli ultimi anni, e la showrunner diAll, Jac Schaeffer, voleva che Madisynn facesse parte del coven che intraprende il viaggio lungo la Witches’ Road nella nuova serie.