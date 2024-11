A caccia senza licenza e con un fucile rubato | 49enne arrestato in provincia di Latina

Leggi tutto su Dayitalianews.com

Nella mattinata di sabato 2 novembre, un’operazione di controllo dei Carabinieri del N.I.P.A.A.F. del Gruppo Carabinieri Forestale diha portato all’arresto di un uomo, colto in flagranza mentre praticava attività venatoria illegale nella località La Cogna, nel comune di Aprilia. L’uomo è stato sorpreso con un’arma rubata e l’utilizzo di un richiamo elettroacustico proibito.Illegale con Richiamo Acustico I Carabinieri, impegnati in controlli mirati contro il bracconaggio, hanno fermato undurante un’attività diillegale. L’individuo era in possesso di undacalibro 12, ed utilizzava un richiamo elettroacustico, dispositivo che la legge italiana vieta per l’attività venatoria. Inoltre, l’uomo non era in possesso del porto d’armi necessario per utilizzare il. L’arma Rubata e l’Arresto Gli ulteriori accertamenti hanno rivelato una scoperta inquietante: ilin possesso del bracconiere risultava, con la denuncia di furto effettuata dal legittimo proprietario due anni fa a