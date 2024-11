Lapresse.it - 4 novembre, Meloni in versione top gun: la premier sulle Frecce Tricolori

Dopo aver reso omaggio al Milite Ignoto assieme al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, laGiorgiasi è recata al Circo Massimo per far visita agli stand del Villaggio della Difesa in occasione della Festa delle Forze Armate. Proprio lì, dopo aver provato un drone,è salita nella cabina di pilotaggio di uno degli aerei usati dallescherzando con fotografi, giornalisti e l’ufficiale dell’aeronautica che le spiegava il funzionamento della plancia.