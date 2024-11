Lanazione.it - "What if..." I personaggi Disney diventano supereroi Marvel

Leggi tutto su Lanazione.it

Lucca, 3 novembre 2024 – Cosa accadrebbe se Il martello di thor scegliesse Paperino come eroe destinato a utilizzarlo per salvare il destino dell'umanità? O se invece lo stesso Paperino diventasse un mutante come Wolverine? Un'eventualità che si è realizzata nei primi due volumi di quella che promettono essere una lunga serie cross over traGiada Perissinotto e Lorenzo Pastrovicchio, coppia artistica e nella vita che da oltre vent'anni illustra e firma storie dei più amatiusciti dalla penna di Walt. Li abbiamo incontrati a Lucca Comics and games al padiglione Panini, tra una seduta di firma copie e l'altra. Panini Comics ha presentato a Lucca Comics & Games 2024 la serie di avventure speciali e fuori dall’ordinario. "Zio Paperone invece potrebbe essere un perfetto cattivo", dicono convinti. "Staremo a vedere cosa accadrà nelle prossime uscite".