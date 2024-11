Quotidiano.net - Votare è tradire? Quando il genere divide l’America

“Tradite!”. Ha usato proprio questo verbo, duro e spiazzante:. E ha scelto, non a caso, un imperativo categorico. “Tradite i vostri mariti nelle urne e votate Kamala”, è stato l’appello di Julia Roberts alle elettrici americane che martedì dovranno scegliere da che parte stare. Ma seè come, ecco che in quella frase si va a condensare molto più di una scelta fra un presidente e una presidente. In quella frase e in quel verbo -- ci sono due idee di società, di vita e infine di America che si contrappongono violente e antitetiche nella sfida fra Kamala Harris e Donald Trump. Inquieta che in quella contrapposizione si celi anche una guerra tra i sessi che ingenuamente pensavamo del tutto anacronistica per il nostro tempo e per un Paese, gli Stati Uniti, che continua a incarnare un faro di uguaglianza, di emancipazione e di libertà.