Iodonna.it - Una cittadina veneta fa da sfondo alla rivalità tra due famiglie di sarti e presto gli affari si intrecciano con le questioni di cuore

Leggi tutto su Iodonna.it

Su Rai 1 prende il via il ciclo Purché finisca bene 2024. Il primo dei due film, in onda stasera alle 21.30, si intitola Questione di stoffa e vede protagonisti Kabir Bedi e Pierpaolo Spollon. Il primo interpreta un sarto indiano che porta scompiglio in una. Il secondo, un giovane che vuole realizzare il proprio sogno. In mezzo, latra le rispettiveai ferri corti a causa di una reciproca concorrenza spietata. Si tratta della settima stagione della serie.