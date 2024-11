Thesocialpost.it - Tragedia sulla strada: frontale fatale tra due auto, morti e feriti

Nella tarda serata di ieri, a Raiano (L’Aquila), due uominicinquantina, rispettivamente residenti a Castel di Ieri e Acciano, hanno perso la vita in un tragico incidentele avvenuto in via Tratturo. Dalle prime ricostruzioni, si è trattato di un violento scontrotra una Fiat Seicento e una Lancia Ypsilon. La Fiat Seicento, con a bordo le due vittime, viaggiava in direzione Raiano, mentre la Lancia Ypsilon trasportava cinque giovani ed era diretta verso Sulmona. A dare l’allarme è stata una ragazza di passaggio, che ha chiamato subito i soccorsi. Sul posto sono intervenuti tre mezzi del 118, i vigili del fuoco di Sulmona e i carabinieri. Due, uno in gravi condizioni Nell’incidente sono rimaste ferite altre due persone, di cui una giovane in condizioni critiche.