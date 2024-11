Gaeta.it - “Stai Zitta!”: Un viaggio teatrale sulla discriminazione di genere in Campania

Lo spettacolo!", in scena martedì al Teatro Mario Scarpetta di Sala Consilina, segna la prima tappa indi un evento già applaudito in numerosi teatri italiani. La rappresentazione, ispirata all'omonimo libro di Michela Murgia, affronta il tema delladiattraverso una narrazione che si rifà alle frasi insopportabili che le donne ricevono nella vita quotidiana. Con un cast d'eccezione e una regia attenta, l'evento si preannuncia come un'importante occasione di riflessione e discussione. La trama e i temi dello spettacolo "!" pone l'accento su dinamiche e stereotipi di, utilizzando la forza del linguaggio per mettere in luce le ingiustizie vissute da molte donne.