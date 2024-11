Panorama.it - Renzo Arbore: «Le tre stagioni della mia vita sono come una serie Netflix»

In questi giorni sto dando un forte contributo alla radio con la trasmissione tv Cari amici vicini e lontani, su Rai Storia. Mi rendo conto che è una rete un po’ sacrificata, ma siamo in prima serata. Rileggo con entusiasmo i miei 60 anni di radio in 12 puntate». Per i 100 anni di questo mezzo,ha aperto le porte di casa a Panorama. Ne è nato un raccontosuafosse unadivisa in tre. «stato prima di tutto un ascoltatore» racconta. «Poi, nedivenuto protagonista nel momento in cui le trasmissioni, per combattere la concorrenzatelevisione, dovettero ringiovanire. Oggi, invece, vesto i panni del critico riflessivo».definirebbe la radioprima stagionesua? Era una vera consolazione. In pieno dopoguerra non c’era altro mezzo di svago.