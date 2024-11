Ilrestodelcarlino.it - Ode al battito della montagna. Marco Albino Ferrari in cattedra

Leggi tutto su Ilrestodelcarlino.it

La storia di un albero diventa paradigma.. E, in senso lato,vita. Perché poi, se ci pensiamo, anche le terre alte, cioè le montagne, sono un modo come un altro per coniugare i risvolti dell’esistenza. E imparare. Apprendere. Arricchirsi. Questa è la sottile linea sulla quale si è sempre mosso, tra le massime espressioniletteratura dima anche di quella in assoluto. E proprio lui non poteva mancare nel cartellone di Pesaro CapitaleCultura. Perché, anche se città di mare, la nostra è una città che ha le spalle coperte dall’Appennino. Un Appennino intriso di storia e paradigmi di vita. Lo sa bene la sezione di Pesaro del Club Alpino Italiano che ha fortemente volutoin città per la presentazione del suo ultimo volume.