Spazionapoli.it - Napoli, Conte a DAZN: “Non devo rimproverare nulla ai ragazzi, in questo momento Atalanta è più forte”

Finisce 0-3 allo stadio Maradona per l’, arrivano le dichiarazioni di Antonioai microfoni di. Dopo la vittoria di San Siro contro il Milan, ilfa un passo indietro e perde 0-3 in casa contro l’di Gasperini. Prestazione sottotono e totalmente da rivedere per cercare di capire quali sono stati i problemi che hanno condotto gli azzurri all’amara sconfitta di oggi contro i nerazzurri di Bergamo. Ad analizzare la partita è stato Antonioche ha rilasciato alcune dichiarazioni nel post partita ai microfoni di0-3,sottolinea: “C’è stato impegno” L’allenatore salentino ha analizzato la gara ed ha sottolineato l’atteggiamento della squadra, nonostante la corposa sconfitta: “Penso che la squadra abbia performato nella giusta maniera. Ci sono degli episodi sui gol in cui potevamo fare meglio.