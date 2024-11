Mistermovie.it - Mister Movie | Morena Baccarin vuole che Vanessa diventi la sua imitatrice in Deadpool 4

Leggi tutto su Mistermovie.it

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia., che interpreta la carismaticaCarlysle nel franchise di, ha espresso il desiderio di portare il suo personaggio a un livello superiore, trasformandola in Copycat in un ipotetico4. Durante un’intervista con ComicBook per promuovere il film Elevation,ha rivelato il suo interesse nel dare vita alla mutante Copycat, ironizzando sul fatto che dopo anni di attesa, il momento sembra finalmente maturo: “Ho aspettato solo cinque anni. Non sto diventando più giovane o più magra, quindi è arrivato il momento”, ha scherzato l’attrice.