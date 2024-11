Ilfattoquotidiano.it - “Mi hanno insultato dicendo che dovevo essere abortita”: lo sfogo di Anna Lou Castoldi a “Ballando con le Stelle”

Leggi tutto su Ilfattoquotidiano.it

“Migravementeche. Cose assurde”.Loucon lericorda episodi particolarmente spiacevoli accaduti qualche anno fa, quando, dopo aver imbrattato i sedili di un pullman, è stata oggetto di pesanti attacchi via social. Nel programma di Milly Carlucci, invece, la figlia di Asia Argento e Morgan sta scoprendo un inedito affetto da parte del pubblico, e fatica a prendere le misure con questo amore a cui non era abituata: “Tutto questo affetto mi riempie il cuore, veramente, non sono abituata, però mi fa piacere un sacco. In realtà pensavo che mi serviva proprio per sciogliere un po’ di risentimento”. Il risentimento cui fa riferimento ha a che fare anche con quanto successo quando era ancora minorenne.