Maratona di New York 2024 oggi | orario dove vederla in tv chi parteciperà

domenica 3 novembre va in scena ladi New. Si preannuncia grande spettacolo lungo le strade della Grande Mela per quella che è la 42 km più prestigiosa, famosa, importante e affascinante al mondo. Le donne scatteranno alle ore 14.35 italiane, mentre gli uomini partiranno alle ore 15.05 (si parla dei professionisti, poi a seguire toccherà a tutti i vari amatori, divisi in “ondate” in base ai rispettivi personali). Circa 50.000 podisti gremiranno il Ponte di Verrazzano e cercheranno di raggiungere Central Park. L’etiope Tamirat Tola e la keniana Hellen Obiri si presenteranno con tutti i favori del pronostico e proveranno a bissare il successo ottenuto dodici mesi fa nella metropoli statunitense.