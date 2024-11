Liberoquotidiano.it - Leonardo premia i lavoratori con 1.500 e la Cgil protesta: l'ultima follia del sindacato

C'è un'azienda, in Italia, che l'anno scorso ha fatto un utile di 15,2 miliardi, ma nel primo semestre del 2024 i ricavi sono cresciuti già del 15% sul 2023 grazie al consolidamento del settore spazio. Conta 53.500 dipendenti nel mondo, 33mila dei quali nel nostro Paese. Negli ultimi due anni ha aumentato l'organico di tremila persone e ha in programma di assumerne altre 6-7mila da qui al 2028. Paga stipendi in media del 20% superiori alla media nazionale, anche per i livelli di impiego meno remunerativi. Naturalmente su questa azienda si è abbattuta l'ira del. Non di quello interno- e ci mancherebbe -, che lavora in buona sintonia con la dirigenza, bensì della Fiomdi Torino.