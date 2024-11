Sport.quotidiano.net - La Juve torna competitiva, ora la Champions. Giuntoli: è caccia al difensore per gennaio

Leggi tutto su Sport.quotidiano.net

Torino, 3 novembre 2024 – A Thiago Motta serviva una vittoria convincente per arginare le prime critiche dopo il passo falso con il Parma e il pareggio agguantato in extremis a Milano. E’ arrivata a Udine, complice un po’ di fortuna sul primo gol, ma anche grazie a un gioco ritrovato e a una maggior solidità difensiva. Di nuovo clean sheet, aspetto importante, e la sensazione di un filo del discorso ripreso dopo un paio di partite sottotono. Non basterà, ovviamente, per certificare il definitivo inserimento dei bianconeri nella lotta Scudetto, ma servirà senza dubbio ad accumulare fiducia in vista del Lille, sfida particolarmente difficile. Baricentro più basso, maggiore solidità Qualche correttivo probabilmente Motta ha deciso di apportarlo dopo i sei gol presi in due partite.