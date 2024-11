Ilgiorno.it - La cerimonia nel Famedio. Quattro cittadini illustri inseriti in un luogo speciale

I nomi di altripavesisi trovano da ieri nel. Davanti ai parenti della filologa Maria Corti, del naturalista Mario Pavan, dello stilista e imprenditore Giuliano Ravizza e dell’ematologo Edoardo Storti sono stati ricordati i pavesi che hanno fatto grande Pavia. "Con questa– ha detto l’assessore ai Servizi cimiteriali Rodolfo Faldini – si vuole ricordare chi ha dato lustro alla città ed è ben presente nella memoria dei pavesi, come dimostrano le numerose candidature presentate da molti. Tutte le personeche sono state indicate sono un augurio per rendere Pavia ancora più bella, creativa, libera e giusta". Nel cimitero monumentale ilè unperché coloro che vi sonosono un esempio per la collettività , uno stimolo per esprimere al meglio i propri talenti.