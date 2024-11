Biccy.it - James Van Der Beek di Dawson’s Creek ha il cancro: “La diagnosi”

In un’intervista concessa in esclusiva a People Magazine,Van Derha rivelato di avere unal colon retto. Il protagonista diha anche spiegato che per il momento continuerà a lavorare, prossimamente apparirà in un episodio di Walker e di recente ha recitato in Sidelined: The QB and Me, un film in uscita il 29 novembre. “Ho unal colon-retto. Ho affrontato privatamente questae ho preso provvedimenti per risolverla, con il sostegno della mia incredibile famiglia. – si legge su People Magazine – Adesso voglio essere ottimista per affrontare questa battaglia. Nonostante la, sto lavorando, anche se farò tutte le cure che serviranno”. “” alumVan Der, 47, is battling colorectal cancer.