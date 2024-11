Ivano Sonzogni | I Liberali a Bergamo il loro ruolo dirigenziale tra cultura e politica

Leggi tutto su Bergamonews.it

Un volume che raccoglie testimonianze e racconta con attenzione, scrupolo e cura un mondo, quello dei, per evidenziarne e sottolinearne ilin posti chiave. Dallaallabergamaschi hanno segnato e tracciato vie, consci dei valori che rappresentavano eppure rivolti verso il futuro con dibattiti e confronti di alto livello. Il volume “I” diè davvero una attenta ricostruzione delche questo partito e questi uomini hanno avuto sulle grandi scelte nazionali e locali. Professore, come nasce professore questo libro? L’origine è un po’ complessa, io distinguerei innanzitutto una questione di tipo storiografico e poi una questione di tipo contenutistico. Da un punto di vista storiografico mi affascinava l’idea di attraversare la storia in modo verticale, dalla base al centro, a Roma.