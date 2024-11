Ilrestodelcarlino.it - "Interventi mirati. Il resto è inutile"

Il problema della movida in centro nei fine settimana è sotto gli occhi di tutti, ma per alcuni il problema non è circoscritto a civitanova. "Servonocon una presenza massiccia delle forze dell’ordine, altrimenti non se ne viene fuori, lo dico da sempre. Sono fuori controllo, e non bastano i vigili urbani o confatti una tantum. Questo è un problema a livello nazionale, non soltanto a Civitanova – ha detto Angelo Broccolo, referente dell’associazione Cea di Fontespina –. Purtroppo sembrano delle bande, a volte di varie etnie, che spesso si scontrano tra di loro".