Inter-Venezia il dato sugli spettatori presenti a San Siro

La partita traha registrato una notevole affluenza di, non tanto distante dalla capienza “massima” consentita per lo stadio San. Ecco ilufficiale comunicato dalla società nerazzurra.attualmente in campo a San, la risposta del pubblico è stata, come sempre, notevole. Sono 66.326 glial “Giuseppe Meazza” questa sera. Poco sotto a capienza massima dell’impianto milanese. Di questi, 514 tifosi occupavano il settore ospiti, rappresentando la presenza dei sostenitorini in trasferta. Sebbene non sia stato un “sold out” completo, la cifra è comunque significativa, dimostrando il continuo entusiasmo dei tifosi nerazzurri per la squadra di Simone Inzaghi.