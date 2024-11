Ilrestodelcarlino.it - Il cold case della baronessa, un paese è sotto choc. “A Sarnano c’è la verità”

(Macerata), 3 novembre 2024 –, un piccolodi tremila anime, gioiello medievale adagiato sui Sibillini in provincia di Macerata, nasconde ancora dopo 44 anni i segreti legati alla morte di Jeannette Bishop May, 40enne inglese ex moglie del banchiere Evelyn Rothschild, e Gabriella Guerin, 39enne friulana che le faceva da interprete. La, affascinante personaggio del jet set mondiale innamoratamontagna, aveva scelto proprio quel piccoloper comprare e ristrutturare un casolare. Ma lì perse anche la vita con la sua segretaria, in circostanze tuttora piene di mistero che hanno suggerito scenari internazionali, coinvolgendo persino la criminalità organizzata.