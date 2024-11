Anticipazionitv.it - Grande Fratello 25, Federica Petagna si sbilancia sull’ingresso di Alfonso D’Apice e scatta la censura: il gesto

Nella casa del25,ha dato il via a nuove speculazioni tra i telespettatori. In una conversazione bisbigliata nel letto, ha insinuato che lunedì prossimo potrebbe fare il suo ingresso, il suo ex fidanzato. La loro relazione era giunta al termine durante Temptation Island, lasciando un segno evidente nella vita di entrambi. Le telecamere del GF hanno cambiato subito inquadratura, ma il pubblico ha colto il dettaglio. Ora, l’ipotesi dell’arrivo diha acceso la curiosità dei fan. Sarà davvero così? Per i seguaci del reality, questo ingresso potrebbe rivelarsi uno dei colpi di scena più intriganti di questa edizione.25: il sussurro die il possibile ingresso diNel cuore della notte,ha fatto un’inaspettata rivelazione bisbigliando nel letto.