Giugliano vittoria sul Trapani e balzo al terzo posto

Tempo di lettura: 2 minutiSecondaconsecutiva per il: dopo la trasferta lucana contro il Picerno, le tigri hanno battuto anche il. In uno scontro di piena metà classifica, in cui i siciliani avevano già perso contro l’Avellino in casa nel turno infrasettimanale.: Balde la chiude a due minuti dalla fine La squadra di Aronica è stata sfortunata quando, a circa un quarto d’ora dal novantesimo, è costretta a giocare in inferiorità numerica per l’infortunio di Zuppel, entrato a sua volta dalla panchina. Avendo terminato le sostituzioni, i siciliani cercano di difendersi strenuamente dagli attacchi dei padroni di casa. Ilera passato in vantaggio a metà del primo tempo grazie ad Alessandro Minelli, alla prima rete stagionale, che segna di testa su calcio d’angolo.