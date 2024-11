Ilnapolista.it - Fa più danni la presenza di Meret o l’assenza di Lobotka?

Fa piùladidi? La prima vera big incontrata si prende i tre punti. Due tiri in porta loro: un gol ed una papera. Due tiri in porta noi un palo e un miracolo. Il terzo gol è irregolare ma poco importa. La maglia giapponese, i samurai, i manga, l’oriente ma anche un bonsai di due metti che Hien controlla da giardiniere attento. Un rinvio maldestro, mezzo cross e gol di Lookman. Uno a zero per loro, quasi per caso. Palla al centro McTom prende un palo. Se senzanon si cantano messe senza neanche Anguissa non si aprono nemmeno le chiese. Zambone ci capisce poco. A Gasperini non gli pare vero di poter giocare alla Conte. Ripartenza e Lookman fa il secondo colpendoche però sta in quella fase “a mezzogiorno di domenica preferisco l’aperitivo”. Due a zero per loro. L’inerzia non cambia nemmeno nella ripresa.