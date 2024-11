Oasport.it - F1, George Russell: “Contento del secondo posto in qualifica. Magari bisogna ripensare al format…”

si conferma un grande specialista sul bagnato e piazza la sua Mercedes in seconda posizione al termine delle qualifiche per il Gran Premio del Brasile 2024, quartultimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il pilota inglese si è esaltato sotto la pioggia a Interlagos, tornando finalmente in prima fila dopo un lungo digiuno che durava dalla pole position di Silverstone. “Io sono sempre felice di correre a San Paolo perché ho dei bellissimi ricordi qui. Ieri è stata durissima aspettare per tanto tempo, con tutti i fan che erano rimasti qua, ed è stato pazzesco oggi arrivare alle 6 del mattino in pista e vedere tutti che facevano la coda. Sono moltodi aver chiuso alquesta“, le parole a caldo del 26enne nativo di King’s Lynn. Sull’atipico programma di oggi, con le qualifiche di prima mattina: “Onestamente lo adoro.