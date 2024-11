Tpi.it - Domenica In: ospiti e scaletta di Mara Venier oggi, 3 novembre 2024

Leggi tutto su Tpi.it

In: anticipazioni,della puntata di, 3Torna, 3In, la trasmissione dellapomeriggio di Rai 1 condotta da. Come da tradizione, si parlerà di attualità e ci saranno moltidel mondo dello spettacolo e della musica. E non solo. Di seguito, le anticipazioni e glidella puntata diIn in onda, dalle ore 14,su Rai 1.della puntata di, 3Spazio a Ballando con le Stelle con la presenza di tre coppie in gara: Alan Friedman con Giada Lini, Francesco Paolantoni con Anastasia Kuzmina e Massimiliano Ossini con Veera Kinnunen. Ad arricchire il dibattito, inoltre, ci saranno Guillermo Mariotto Carolyn Smith Rossella Erra Simone Di Pasquale Alessandra Mussolini Katia Ricciarelli.