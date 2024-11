Oasport.it - DIRETTA F1, GP Brasile 2024 LIVE: Leclerc chiude davanti a Norris! Verstappen epico: da 17° a 1°!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.57 Maxvince il GP deldopo essere partito 17°. Poco da dire: una lezione di come si guida con la pioggia. Un fuoriclasse. 69° giro/69 Russell non è mai riuscito ad impensierire davvero Gasly per il terzo posto. 69° giro/69 Passerella finale per, che ha ipotecato il quarto titolo iridato della carriera. 68° giro/69 Nell’ultima tornataha rifilato 1.6 ad Ocon 68° giro/69 Inutile dire che, di fatto, il Mondiale piloti sioggi. Per il costruttori c’è ancora qualche speranza per la Ferrari. 67° giro/69ormai è saldamente in quinta posizione con 2.8 su. 66° giro/69 1’20?9 per, continua ad abbassare i tempi. Sta dimostrando come si porta una F1 sul bagnato. In questi casi non c’è tifo o nazionalità che tenga: bisogna riconoscere una superiorità eclatante.