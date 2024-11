Dario Salvatori debutta come attore nello spettacolo "Al bar dell'RCA"

Leggi tutto su Ildenaro.it

Roma, 3 nov. (askanews) – Al suo debuttoil critico, giornalista, conduttoreapproda al Teatro Golden di Roma dal 7 al 10 novembre 2024 con unoda non perdere: “Al bar” di Toni Fornari,, Camilla Noci e con Valentina Ciccaglioni al pianoforte, Stefano Napoli al basso e Matteo Di Francesco alla batteria, per la regia di Toni Fornari (produzione A.T.P.R. Ass. Teatri per Roma). Siamo nel leggened unico bar, dove una barista interpretata da Emanuela Fresi predice goliardicamente sorti di canzoni e cantanti insieme ad un esperto narratore, pronti a lanciarsi in un viaggio musicale ricco di aneddoti divertenti, musica e canzoni.