Caserta lanciano dei petardi in un cestino dei rifiuti e il sindaco li rimprovera | due ragazzi lo aggrediscono

Leggi tutto su Open.online

Ildi Succivo (), Salvatore Papa, è stato aggredito in piazza da duementre cercava di dissuaderli dal gettarein undei. I giovani, un minorenne e un diciottenne di origine nordafricana, entrambi ospiti di una casa famiglia nella zona, non hanno accettato il richiamo e hanno risposto con violenza: oltre a lanciarecontro il primo cittadino, lo hanno attaccato spruzzando dello spray verso la sua faccia. Alcuni passanti sono intervenuti in soccorso del, mentre altri hanno tentato di fermare i due giovani che, in un primo momento, sono riusciti a dileguarsi. Tuttavia, la fuga è stata presto interrotta dall’intervento dei carabinieri, che li hanno rintracciati e fermati. Il: «È stata una brutta esperienza» Ilaggredito ha espresso amarezza per quanto subito: «È stata una brutta esperienza.