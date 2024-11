Oasport.it - Bagnaia vince davanti a Martin il GP di Malesia dopo una battaglia furibonda e accentua i rimpianti

Francescorialza la testala grande delusione di ieri edi forza il Gran Premio della2024, penultimo capitolo stagionale del Mondiale MotoGP. Decima affermazione dell’anno per Pecco, che raggiunge quota 28 successi in carriera nella classe regina e 38 complessivi nel Motomondiale prendendo in considerazione anche Moto2 e Moto3. Il torinese del team ufficiale Ducati si è inventato una gara capolavoro a Sepang, ingaggiando un duello meraviglioso con il suo rivale Jorgenei primi tre giri (con una lunga serie di sorpassi e controsorpassi al limite) per poi fare il vuoto grazie ad un passo strepitoso. Nelle battute conclusive il campione iridato in carica ha gestito il vantaggio accumulato sullo spagnolo del team Pramac, resistendo fino al traguardo nonostante l’utilizzo della gomma soft anteriore (rispetto alla media scelta daator).