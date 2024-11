Justcalcio.com - Adrián Bernabé, lo spagnolo che si innamorò dell’Italia e imparò da Guardiola: “Mi piace rischiare…”

2024-10-31 18:01:00 Notizia fresca fresca direttamente dalle aride terre spagnole. Marca, sempre interessata al calcio di casa nostra, riporta quanto segue: Ha 23 anni, è la sua prima stagione in Serie A e domina già il centrocampo degli stadi italiani. Adrian Bernabe (Barcellona, ??2001) è uno dei dirigenti del Parma neopromosso, un giocatore storico tornato nell’élite. Contro la Juventus (2-2), la sua ultima recita. Un ‘masterclass’ su come distribuire la palla e non perderla. Tutto, allo stesso tempo. “Una prestazione di cui essere orgogliosi, grazie ai 1.000 tifosi accorsi a sostenere la squadra” ha pubblicato sul suo Instagram una volta terminato l’incontro. E anche se ora raccoglie gli elogi del pubblico e i frutti dei suoi sforzi, Barnaba ha avuto difficoltà.