Oasport.it - Zverev ad un passo dal sorpasso su Alcaraz. Per Sinner cambierebbe tanto, ma c’è Rune di mezzo

La semifinale di cartello del Masters 1000 di Parigi-Bercy sarà senza dubbio quella tra il tedesco Alexandered il danese Holger: il primo punta a salire al numero 2 della Race e del ranking ATP, mentre il secondo deve vincere il torneo transalpino per restare in corsa per la qualificazione alle Finals. L’esito del match odierno avrà effetti anche sulle ATP Finals: vincendo quest’oggiandrebbe a scavalcare lo spagnolo Carlose finirebbe in prima fascia nel sorteggio assieme all’azzurro Jannik, relegando nella seconda urna l’iberico. Uno scenario del genere porterebbe, in sede di sorteggio dei raggruppamenti delle Finals, alla possibilità cheedpossano affrontarsi già nella prima fase a gironi. In caso di vittoria di, al contrario,finirebbe in prima fascia e non potrebbe trovarsi nello stesso girone di