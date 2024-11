Oasport.it - WTA Finals, la prima giornata: Paolini debutta con Rybakina, nuovo atto Sabalenka-Zheng

Leggi tutto su Oasport.it

(Oasport.it - sabato 2 novembre 2024) Riad diventa il centro del mondo del tennis femminile. Sarà diArabia Saudita, dopo il Six Kings Slam le WTA; due tornei importanti nel giro di poche settimane (seppur uno di sola esibizione, nonostante il largo portafogli) per fare il ‘punto della situazione’ e capire se sia possibile entrare a gamba tesa in questo universo e prendersi un importante spazio. Ma a parte le decisioni extrasportive, da oggi parte la contesa su chi alzerà al cielo il trofeo dopo il trionfo di Iga Swiatek lo scorso anno a Cancun. E il tennis italiano sorride per la presenza tra le magnifiche otto di Jasmine