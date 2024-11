Gaeta.it - Tragico incidente stradale a Cerignola: un uomo di 34 anni perde la vita

Leggi tutto su Gaeta.it

Facebook WhatsApp Twitter Unha colpito la comunità di, in provincia di Foggia, dove undi 34ha perso ladopo un violento scontro tra la sua auto e un camion. Questo evento drammatico ha scosso non solo la famiglia dell’, ma anche gli abitanti della zona, richiamando l’attenzione su problematiche legate alla sicurezza. Il sinistro e le conseguenze immediate L’è avvenuto lungo la provinciale 77, una via già nota per la sua intensa circolazione veicolare. Secondo le prime ricostruzioni, l’auto guidata dalla vittima si è scontrata frontalmente con un mezzo pesante. La violenza dell’impatto è stata tale da provocare l’immediato decesso del conducente. Nonostante i rapidi interventi dei soccorritori del 118, per il 34enne non c’è stato nulla da fare.