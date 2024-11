Romadailynews.it - Traffico Roma del 02-11-2024 ore 18:30

Leggi tutto su Romadailynews.it

Luceverdeben trovati dalla redazione scherzi gli spostamenti sul grande raccordo anulare sul tratto Urbano della A24e rallentamenti sulla autostradaTeramo tra Vicovaro Mandela e la barriera diEst Provenendo dall’Abruzzo circolazione sostenuta anche sulla diramazioneSud tra Torrenova e lo svincolo delle per chi è diretto alla capitale sulla diramazioneNord dove nell’ultima ora il transito di un trasporto eccezionale ha rallentato ulteriormente gli spostamenti tra Settebagni e il grande raccordo anulare in direzione della capitale siamo ora su via della Magliana dove a causa di un incidente non si escludono rallentamenti in prossimità di via di Pino Lecce In entrambe le direzioni trafficata la statale Tina nel dettaglio tra via Naro e pratica di mare per chi è diretto aperintenso e rallentamenti anche su via Cristoforo Colombo tra ...