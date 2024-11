Thesocialpost.it - Terremoto, scossa di magnitudo 5.0: cosa succede

Unadidistimata attorno a 5.0 si è verificata alle ore 08:42 italiane (04:42 ora locale) nei pressi di La Serena, in Cile. L’epicentro è stato localizzato a una profondità di circa 79 km. Al momento, non si segnalano danni significativi a persone o strutture. Le autorità locali stanno monitorando la situazione per valutare eventuali conseguenze. Il Cile, situato lungo l’Anello di Fuoco del Pacifico, è noto per la sua elevata attività sismica. L'articolodi5.0:proviene da The Social Post.