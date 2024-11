Zonawrestling.net - Tegan Nox dopo l’addio alla WWE: “Sono sempre stata pronta e ve lo dimostrerò”

Come vi abbiamo riportato, nella serata di ieri è giunta la notizia delWWE di tre Superstar. Si tratta di Baron Corbin,Nox e Indi Hartwell. Il primo ha lasciato Stamford a contratto scaduto e non rinnovato, mentre le altre duestate licenziate. Arrivano ora le prime parole diNoxla fine della sua esperienza in WWE.determinata a ripartire Gli anni diNox in WWE nonstati molto fortunato complici anche un paio di gravi infortuni al ginocchio che l’hanno tenuta ferma a lungo. La gallese di fatto non è mai riuscita a ritagliarsi uno spazio importante soprattutto nel main roster. Arrivano ora le sue prime paroleil licenziamento tramite un post su X: “Cicose che non si poscontrollare, si può solo fare il meglio che si può. Ma sia chiara una cosa., lo