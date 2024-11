Ilrestodelcarlino.it - Sevizie al figlio di 5 mesi: padre 22enne arrestato a Padova

, 2 novembre 2024 – Dopo la madre accusata di aver ucciso la sua figlia neonata, un’altra notizia di violenze ai danni di un bambino piccolissimo: unè statocon l’accusa di aver seviziato in diverse occasioni il, un maschietto di 5. Da quanto si apprende, il bambino si trovava in ospedale – dove era stato appunto portato dal papà – per un’infezione al cavo orale con conseguenti problemi respiratori. Ma dai primi accertamenti è emerso che le lesioni del neonato erano strane, compatibili con delle mutilazioni. Come da protocollo, i pediatri hanno segnalato il fatto al posto di polizia dell'ospedale, e da qui alla Questura. Si è attivata la Squadra mobile, diretta da Imma Benvenuto che ha mobilitato la sezione specializzata nei reati sui minori.