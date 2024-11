Notizie.com - Seviziava il figlio neonato in ospedale, incastrato dalle microcamere. Il piccolo rischia la vita: “Una vicenda sconvolgente”

Leggi tutto su Notizie.com

Un giovane padre di 22 anni è stato arrestato a Padova per aver compiuto maltrattamenti contro ildi 5 mesi ricoverato in. Quando aveva portato suoin, ai medici era già balzato agli occhi che ci fosse più di un elemento che non tornava. Il bambino di appena cinque mesi presentava delle lesioni al cavo orale e per questo era stato ricoverato nel reparto di Pediatria. Sevizia ilin. Illa: “Una” (ANSA FOTO) – Notizie.comMan mano che passavano i giorni il bimbo peggiorava. E ciò avveniva sempre a seguito delle visite del genitore. I sanitari a quel punto hanno voluto vederci chiaro ed hanno informato la polizia di stato. Gli agenti hanno piazzato dellenel reparto, scoprendo l’orribile realtà.