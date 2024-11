Quotidiano.net - Sciopero 8 novembre 2024: il trasporto pubblico locale si ferma senza fasce di garanzia. Le info utili

Leggi tutto su Quotidiano.net

Roma - Ilsivenerdì 8per l’intera giornata, sil rispetto delleminime di. Tutte le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto nazionale, infatti, hanno indetto lonazionale di 24 ore di metro, bus, tram e una manifestazione che avrà luogo a Roma, davanti al ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture. Le rivendicazioni I sindacati sollecitano il rinnovo del contratto nazionale scaduto alla fine dello scorso anno. Ma le rivendicazioni arrivano anche dal mondo delle imprese che chiedono di rivedere li stanziamenti. A fronte di una richiesta di 1,6 miliardi di euro (900 milioni per i rinnovi contrattuali e 700 per l’adeguamento all’inflazione) lo stanziamento previsto in manovra vale solo 120 milioni aggiuntivi ai 5 miliardi annuali della dotazione del Fondo nazionale Tpl.