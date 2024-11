Liberoquotidiano.it - Re Carlo, decisione estrema e senza precedenti: come ha umiliato il fratello Andrea a Corte

Via stipendio e scorta al principe: lo ha deciso reIII, sempre più ai ferri corti col. Lo riporta l'esperto di Royal Family Robert Hardman, secondo cui il sovrano avrebbe messo un freno al pagamento di milioni di sterline al duca di York, coinvolto negli scandali sessuali legati a Jeffrey Epstein. Basti pensare che solo la scorta digli sarebbe costata almeno tre milioni all'anno. Hardman ne ha parlato in alcuni estratti, pubblicati dal tabloid inglese Daily Mail, della sua recente biografia “III, il nuovo re” edita da Rizzoli. Secondo il giornalista, il re inglese avrebbe ufficialmente ordinato al cosiddetto "Keeper of the Privy Purse", cioè il direttore delle finanze del monarca, di tagliare i fondi al. “Adesso il duca di York non è più un fardello finanziario per Sua Maestà”, avrebbe assicurato una fonte di palazzo ad Hardman.