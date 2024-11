Gaeta.it - Raduno internazionale di speleologia a Caselle in Pittari: esplorazione e cultura nel Cilento

Facebook WhatsApp Twitter Ain, nel cuore del Salernitano, si tiene fino al 3 novembre “Syphonia”, un importantedi. Questo evento attrae centinaia di speleologi provenienti da tutta Europa, uniti nell’intento di esplorare le meraviglie del territorio carsico del Parco Nazionale del, Vallo di Diano e Alburni. Un’opportunità unica per approfondire la conoscenza di un’area ricca di bellezze naturali e per scoprire il patrimonio speleologico locale. Il contesto dell’evento:del territorio carsico “Syphonia” si svolge in un’area caratterizzata da una geologia unica, con fenomeni carsici di grande interesse scientifico e naturalistico. L’evento è stata organizzato dall’associazione Tetide Aps in collaborazione con l’amministrazione comunale die la cooperativa sociale Labor Limae.