Ilgiorno.it - Pronti e vaccinati, il Comune affida i “suoi“ cani

(Ilgiorno.it - sabato 2 novembre 2024) Zus, Calimero, Pedro e Zeus cercano una famiglia. Ad aiutarli nella ricerca è ildi Nova Milanese che lancia la campagna “Adotta un amico a quattro zampe“. Si tratta didisponibili inle, che saranno ceduti gratuitamente, già, con il loro libretto, dopo aver verificato l’idoneità dell’ambiente in cui andranno a vivere. Tutti sono muniti di microchip (tatuaggio elettronico), lavati e spazzolati. Le femmine sono già sterilizzate. Il cittadino interessato all’adozione di un cane dovrà fornire idonee garanzie sul benessere e il buon trattamento che sarà riservato all’animale, come previsto dalle disposizioni di legge vigenti. Per questo motivo è previsto un colloquio preliminare tra il personale incaricato della struttura e chi desidera adottare.