Oro Arezzo e Sugar per un Natale solidale | appello alle aziende orafe del distretto

, 2 novembre 2024 – Oro, con in testa il suo direttore artistico Beppe Angiolini, insieme a, per realizzare l’albero di. Un’idea che è soprattutto una chiamata a partecipare per tutte learetine. Obiettivo quello di far realizzare loro una pallina natalizia o un’altra decorazione, da attaccare al grande abete che verrà posizionato nel chiostro di palazzo Lambardi sede del negozio. «Come ogni anno realizzerò dentroun albero die quest’anno vorrei lanciare un progetto benefico che mi sta a cuore – spiega Beppe Angiolini direttore artistico di Oroe titolare di– Invito tutte learetine a realizzare un oggetto da attaccare al nostro albero diche sarà esposto danel periodo delle feste.