Dailymilan.it - Nuovo stadio, Inter e Milan in disaccordo su San Siro: rimandato un passaggio fondamentale. La situazione

Secondo La Repubblicasi trovano inper la stesura di un documentoper il “San”. E ora? Lain casanon si sblocca ma anzi, con il passare dei giorni sorgono nuovi problemi che rallentano la decisione finale. Come riportato dal quotidiano La Repubblica, infatti, i due clubesi sono inper quanto riguarda la stesura della manifestazione d’esse per San: parliamo di unper l’avanzamento delle operazioni burocratiche. Il club di via Aldo Rossi vorrebbe, infatti, una particolare clausola per quanto riguarda San Donato, pista che i rossoneri vogliono lasciarsi aperta, come ribadito più volte dal presidente Paolo Scaroni. In casa, invece, questa problematica non c’è, perché il progetto Rozzano è ormai tramontato da un po’ di tempo.