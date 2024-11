Nuoto Coppa del mondo 2024 | Ceccon e Pilato secondi a Singapore

Leggi tutto su Sportface.it

Nella giornata conclusiva dell’ultima tappa dideldiin vasca corta, nella piscina dell’Ocbc Aquatic Centre di, Thomase Benedettahanno chiuso al secondo posto le rispettive gare. In particolare,ha chiuso sul secondo gradino del podio nella gara dei 100 dorso con il tempo di 49?68 dietro al sudafricano Pieter Coetze. Nella stessa gara, quinto Lorenzo Mora in 50?91., invece, è arrivata seconda nella gara dei 50 rana, vinta dalla cinese Qianting Tang in 28?87; 29?42, invece, il tempo dell’azzurra.ha gareggiato anche nei 200 stile libero, chiudendo ottavo in una gara vinta da Duncan Scott davanti a Leon Marchand. Nei 50 farfalla, lo svizzero Noe Ponti ha firmato il nuovo record mondiale in 21?50, tempo fatto segnare in batteria, prima di vincere la gara in 21?64.