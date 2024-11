Agi.it - MotoGp: Martin vince la Sprint, Bagnaia cade e finisce a -29

Leggi tutto su Agi.it

AGI - JorgelaRace del Gran Premio della Malesia e fa un altro piccolo grande passo verso il suo primo titolo Mondiale in, in virtù del pesantissimo 'zero' causato da una caduta di Francesco. Tra i due amici rivali in lotta ora ci sono 29 punti di differenza: domenica 3 novembre sarà il primo snodo cruciale nonché primo match point per lo spagnolo, con l'italiano che non potrà più permettersi ulteriori passi falsi. Secondo posto che oggi va quindi a Marc Marquez, mentre il terzo se lo aggiudica Enea Bastianini.come al solito compie una grande partenza e alla prima curva balza subito in testa scavalcando, costretto ad inseguire braccato da Marc Marquez.