MotoGP Il Mondiale è in mano a Jorge Martin | i piazzamenti sufficienti nelle ultime gare per precedere Bagnaia

Inè tempo di fare conti e calcoli, perchéha il titoloin pugno. Come si suole dire, “può perderlo solo lui”. Allo spagnolo sarà sufficiente fare il proverbiale compitino per chiudere la contesa in proprio favore. D’altronde, può tranquillamente permettersi di accontentarsi di. Partiamo da un presupposto. L’ex aequo gli direbbe male, poiché in caso di parità, la discriminante per romperla è il numero di vittorie nei Gran Premi. Sotto questo aspetto,ator ne assomma solo 3. Viceversa, Pecco è passato per primo sotto la bandiera a scacchi domenicale ben 9 volte. Quindi il madrileno, per imporsi nel, deve giocoforza avere un punteggio superiore a quello del piemontese. Il numero magico è 34. Tanti sono i punti necessari aper laurearsi campione anche nell’eventualità chevinca i due Gran Premi e la Sprint rimanenti.